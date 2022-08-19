إيطاليا: إصابات كوفيد 24691 وحالات الوفاة 124

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 24,691 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أنحاء البلاد اليوم الجمعة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 124 حالة وفاة أخرى، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا منذ بداية انتشار الوباء، إلى 174,571 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أنه “خلال الـ24 ساعة الماضية تم إجراء 158,905 تحليل كشف عن العدوى”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 15.5٪”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “عدد الحالات في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات، قد انخفض بفارق 8 أشخاص منذ أمس”، وكذلك “عدد من ادخلوا إلى المستشفى لظهور الأعرض عليهم، قد انخفض هو الآخر بمجموع 243 حالة مقارنة بيوم أمس”.