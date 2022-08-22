ترحيب أوروبي بانطلاق “الحوار الوطني” في تشاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عن ترحيبه بإطلاق رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد، محمد إدريس ديبي، مؤتمر “الحوار الوطني الشامل” يوم السبت الماضي.

ووصف البيان الصادر عن المفوضية هذه الخطوة، التي تأجلت عدة مرات، بـ”الأساسية في عملية الانتقال السياسي في البلاد”، مناشدا “جميع الجهات الفاعلة، بمن فيها السلطات الانتقالية والمعارضة والمجتمع المدني التشادي لاغتنام هذه الفرصة”.

ونوه الجهاز التنفيذي الاوروبي بأهمية أن يكون الحوار “شاملاً قدر الإمكان مع تمثيل عادل لجميع مكونات المجتمع التشادي، بمن فيها الشباب والنساء، لضمان شرعيته في أعين المواطنين التشاديين”، وأيضا من أجل “حشد دعم المجتمع الدولي”.

ورأى البيان “إن عودة شخصيات من مختلف الجماعات السياسية والعسكرية إلى البلاد بعد اتفاق الدوحة”، يمثل “تطورا إيجابيا”، واصفا احترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر بـ”الامرين المهمين لانتقال شامل وسلمي”.

وجدد البيان استعداد الاتحاد الأوروبي، الذي “قدم بالفعل الدعم الفني للتحضير لهذا الحوار”، لمواصلة “دعم عملية الانتقال السلمي”، بغية “تهيئة الظروف لعقد اجتماعي جديد من أجل السلام والازدهار لصالح جميع التشاديين وإرساء أسس عودة سريعة إلى الدستور”، فضلا عن “انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية”.