زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي يبدي تفاؤلا برغم تقدم اليمين في استطلاعات نوايا التصويت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قلل الأمين العام للحزب الديمقراطي، إنريكو ليتّا من أهمية استطلاعات توجهات الناخبين التي تؤكد التقدم الكبير لتحالف أحزاب اليمين-الوسط وذلك قبل أقل من 5 أسابيع على إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 25 أيلول/سبتمبر القادم.

وقال ليتّا، زعيم الحزب الأكبر في تحالف اليسار-الوسط، في تصريحات إذاعية الاثنين “سنخوضها (المعركة الانتخابية) إلى النهاية وذلك من خلال محاولة إقناع 45 في المئة من الممتنعين عن التصويت الذين لا يستجيبون لاستطلاعات الرأي”.

وأضاف ليتا، الذي رفض التحالف مع حركة خمس نجوم، “خطنا كان على الدوام التوسيع والانفتاح” على الآخرين، ولكن “المشكلة هي أننا وجدنا محاورين لم يقرؤوا قانون الانتخابات أو كانت لديهم أفكار أخرى في الاعتبار وفضلوا المعارك الانفرادية”.

وأردف “لقد حاولنا تشكيل تحالفا عريضا قدر الإمكان للرد على (أحزاب) اليمين التي تحالفت وفق منطق بسيط هو رؤية سالفيني وبرلسكوني يستسلمان لقيادة جورجا ميلوني. لقد نجحنا جزئيًا بأربع قوائم، وسنخوض المباراة حتى النهاية. نحن نتحدث إلى 45 في المئة من الممتنعين (المحتملين) عن التصويت الذين لا يستجيبون للاستطلاعات. الاستطلاعات صحيحة، ولكنها لا تأخذ في الاعتبار النسبة المئوية التي لا تستجيب. سنتحدث مع هؤلاء وأنا على ثقة بأننا سنقنعهم”.