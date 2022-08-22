جينتيلوني: بوتين قد يستخدم سلاح الطاقة بشكل أكبر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، أن رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير “بوتين قد يستخدم “سلاح الطاقة بشكل أكبر انتقاما لدعم دول الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا خاصة بما يختص بإمدادات الغاز الطبيعي.

وقال جينتيلوني، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق في مداخلة أمام ملتقى مدينة ريميني السنوي (للصداقة بين الشعوب) “فيما يتعلق بموارد الطاقة، الوضع في إيطاليا جيد حتى الآن، بمعنى أن لدينا مستويات تخزين جيدة ويمكننا أن نتطلع إلى الشتاء دون تشاؤم مفرط “.

إلا أنه أضاف “لكن لا شك في أن بوتين يمكنه استخدام سلاح الطاقة حتى أكثر مما فعله حتى الآن، لذا فإن توفير وترشيد استهلاك الطاقة وكذلك سياسات دعم الأسر الأكثر ضعفًا من قبل الحكومات تعتبر أمرا ضروريا”.

وقال “على أية حال، هناك خطة أوروبية لخفض الاستهلاك تنص على تخفيض مشترك بنسبة 15% متنوعة من دولة إلى أخرى. أعتقد أنه من المهم جدًا لجميع السلطات السياسية في الدول الأوروبية أن تناشد، قدر الإمكان، الاقتصاد في استهلاك الطاقة”.