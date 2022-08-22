إيطاليا: تسجيل 75 وفاة و10 آلاف و418 إصابة بكوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بالوضع الوبائي اليومي لكوفيد-19 الصادرة مساء الاثنين (22 آب/أغسطس) تسجيل 75 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و10 آلاف و418 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وبأرقام اليوم يرتفع إجمالي وفيات كوفيد-19 منذ تفشي العدوى في إيطاليا إلى 174 ألفا و797.

الوفيات أمس الأحد كانت 63 والاصابات المؤكدة بلغت 19 ألفا و470 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة، انخفض عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات اليوم بواقع 7 مرضى ليبلغ 255، بينما ارتفعت حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (74 مريضا أكثر) لتصل إجمالا إلى 6 آلاف و516.

وسجلت نسبة الحالات الإيجابية مقارنة بعدد الاختبارات ارتفاعا طفيفا حيث بلغت 16,5 في المئة، بعد أن كانت أمس 16,4 في المئة.

اجمالي الأشخاص الذي تغلبوا على الوباء يبلغ 20 مليونا و719 ألفا و11، إثر تسجيل 22 ألفا و75 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.

حصيلة الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في إيطاليا منذ بداية الازمة الصحية، بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الإيجابية، يقدر اليوم بـ21 مليونا و660 ألفا و885.