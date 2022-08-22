بوريل يقترح تشكيل بعثة أوروبية لتدريب الجيش الاوكراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الأمنية والسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، أنه سيقترح خلال اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين في براغ يوم الاثنين المقبل تشكيل “بعثة أوروبية قوية” تهدف إلى تدريب الجيش الأوكراني.

وأعرب، خلال ندوة الاثنين عن مستقبل أوروبا بمدينة سانتاندير الاسبانية، عن الامل بموافقة الوزراء الأوروبيين على بعثة التدريب التي يجب أن يتم تشكيلها “من جميع الدول الأعضاء” لتنفيذ مهام التدريب ليس داخل أوكرانيا، ولكن في بلدان مجاورة.

وشدد بوريل على أهمية مقترح البعثة، وقال “لأننا نواجه حربًا تقليدية واسعة النطاق” تحشد “موارد بالغة الأهمية ومئات الآلاف من الجنود”، والتي “طال أمدها ويبدو أنه مقدر لها أن تستمر”، وبالتالي “لا تتطلب فقط إمداد معدات عسكرية، ولكن أيضًا التدريب”.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أنه لدى التكتل الموحد في الوقت الحالي “17 بعثة منتشرة في جميع أنحاء العالم” في مهام تدريب جيوش مثل تلك الموجودة في موزمبيق وتشاد.