خبير روسي يتوقع تغير موقف الغرب بشأن الحرب بفضل فوز اليمين في إيطاليا والحزب الجمهوري بالكونغرس الامريكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية في مدرسة موسكو العليا للاقتصاد، ديمتري سوسلوف، عن “احتمالات متزايدة” بتغير موقف الغرب الجماعي في أوائل عام 2023 فيما يتعلق بالدعم العسكري لأوكرانيا والعقوبات على روسيا، في إشارة إلى توقعات فوز اليمين في الانتخابات الإيطالية وتقدم الحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس الأمريكي النصفية.

ورأى الخبير الروسي المقرب من الكرملين في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الثلاثاء أن “الغرب قد وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على الضغط” على الكرملين، وأنه “من المستبعد جدًا فرض عقوبات جديدة وأكثر صرامة ضد روسيا”، في حين أن “أوكرانيا مفلسة ماليًا، والاقتصاد على ركبتيه، والبنية التحتية مدمرة وليس لديها موارد”. وأضاف سوسلو “لا يوجد بلد في أوروبا لديه المزيد من أنظمة السلاح لإرسالها” إلى كييف والحرب في أوكرانيا “أصبحت حرب استنزاف”.

وفي إشارة انتخابات 25 أيلول/سبتمبر القادم البرلمانية الايطالية، قال “هناك ديناميات سياسية مثيرة للاهتمام جارية”، فـ”استطلاعات الرأي تتوقع فوز يمين الوسط بقيادة (إخوة إيطاليا) في الانتخابات” ومن شأن أن يكون هذا بمثابة “مختبر” لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، حيث “من المحتمل أن تقوم الحكومة الإيطالية الجديدة بتعديل النهج إزاء الحرب والعلاقات مع موسكو”.

ورأى أنه بالتزامن مع فوز اليمين في إيطاليا وسيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس الأمريكي “من المحتمل أن تكون روسيا قد أحكمت السيطرة على جميع الأراضي المتبقية في دونباس”. وخلص إلى القول: “نحن نعلم أن هناك مجموعة (من الصقور) في الكرملين تضغط من أجل احتلال كل الأراضي الأوكرانية تقريبًا، ولكن يبدو أن أوديسا هي الأقل لتحقيق الاستمرارية الجغرافية مع شبه جزيرة القرم”.