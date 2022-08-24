دراغي مخاطبا الرئيس الاوكراني: سنعيد بناء كل شيء معًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تعهد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بمساهمة بلاده في إعادة بناء أوكرانيا بعد نهاية الحرب.

وقال دراغي في رسالة فيديو للرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بمناسبة ذكرى استقلال أوكرانيا من الاتحاد السوفياتي سابقا، الذي يوافق اليوم الأربعاء، “أبعث إليكم بأحر تمنياتي بعيدكم الوطني. الصداقة بين إيطاليا وأوكرانيا قوية وتعززت بشكل أكبر بعد الغزو الوحشي من جانب روسيا”.

وأضاف دراغي “شجاعتكم ورغبتكم في العيش في بلد حر وذو سيادة وتعلقكم بأوروبا القيم مصدر إلهام لنا جميعًا”.

وجدد رئيس الوزراء الإيطالي التأكيد على تضامن بلاده مع “الشعب الاوكراني وعائلات الضحايا والملايين الذين أجبروا على الفرار”، مشيرا إلى أنه “منذ بداية الصراع، رحب الإيطاليون بالآلاف من مواطنيكم في منازلهم بدفء وعاطفة وكرم”. وأردف “كما قلت خلال زيارتي إلى كييف، سنعيد بناء كل شيء معًا وسنستمر في الوقوف بجانبكم في هذه الرحلة”.