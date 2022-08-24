ماتّاريلا يتضامن مع أوكرانيا في “مقاومة العدوان الروسي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتّاريلا إنه “ينبغي التأكيد مرة أخرى على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية” من جانب الاتحاد الروسي “لبدء عملية تفاوض بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ومنصف ومستدام لأوكرانيا “.

وأضاف ماتّاريلا في رسالة الأربعاء إلى للرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمناسبة العيد الوطني لبلاده “أود أن أجدد، في هذه الساعة المأساوية، التعبير بكل قناعة عن تضامن وقرب ودعم الجمهورية الإيطالية لأوكرانيا في مواجهة العدوان الوحشي وغير المبرر الذي يشنه الاتحاد الروسي وتقاومه بصورة مشروعة”.