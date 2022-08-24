دراغي: مقترح لوضع حد أقصى لسعر الغاز بالقمة الأوروبية القادمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ريميني- أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي أن المفوضية الأوروبية ستقدم مقترحا أمام المجلس الأوروبي القادم بشأن وضع حد أقصى لسعر الغاز الطبيعي على مستوى التكتل الموحد.

وقال دراغي، مخاطبا الأربعاء منتدى ريميني السنوي للصداقة بين الشعوب، إن ارتفاع تكاليف الطاقة والغاز “وصلت إلى مستويات غير مستدامة” ولهذا السبب “ضغطنا بشدة على مستوى الاتحاد الأوروبي من أجل وضع حد أقصى لسعر الغاز. لكن بعض الدول لا تزال تعارضها لأنها تخشى قطع الإمدادات” من طرف روسيا.

وأضاف دراغي “لكن، القطع المتكرر هذا الصيف (من جانب شركة غازبروم) أظهر أوجه قصور هذا الموقف: فالاتحاد الأوروبي وجد نفسه أمام إمدادات غير مؤكدة وفي ذات الوقت تكاليف متزايدة”، لذا “سيتم تقديم مقترح من جانب المفوضية للمجلس الأوروبي المقبل” بهذا الصدد.