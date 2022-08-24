السفير الاوكراني: كل القوى السياسية الإيطالية تتفق على عدم قانونية الغزو الروسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار السفير الاوكراني لدى روما، ياروسلاف ميلنيك، إلى أنه “على الرغم من بعض الاختلافات، تتفق جميع القوى السياسية في إيطاليا على أن الغزو الروسي لأوكرانيا غير قانوني وغير مبرر”.

وقال الدبلوماسي الاوكراني في مقابلة مع مجموعة (آدنكرونوس) الإعلامية قبل شهر على إجراء الانتخابات البرلمانية في إيطاليا، “الانتخابات عملية طبيعية وهي مظهر من مظاهر النظام القانوني الديمقراطي، الذي تقاتل أوكرانيا بشدة من أجله”.

وأشار السفير إلى أن روسيا على الرغم من تفوقها العسكري “فشلت في حربها الخاطفة لإخضاع أوكرانيا”. وأضاف “لذلك، ليس من المستغرب أن الكرملين يبحث الآن بنشاط عن طرق جديدة لتخويف العالم”، فـ”تحركات روسيا في محطة زابوريجيا للطاقة النووية تهدد أوكرانيا وأوروبا والعالم”. ورأى أنه “لمنع وقوع كارثة نووية، يجب على روسيا أن تسمح على الفور بإرسال بعثة تقودها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة وأن تتوقف عن ابتزاز العالم وتسحب قواتها من هناك”.