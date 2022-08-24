دراغي: قيادة إيطاليا شرف لي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ريميني- قال رئيس وزراء الحكومة الإيطالية المستقيلة، ماريو دراغي مخاطبا الأربعاء منتدى ريميني السنوي للصداقة بين الشعوب، إن “قيادة إيطاليا شرف لي وأنا ممتن للرئيس (سيرجو) ماتّاريلا وللبرلمان وللقوى السياسية التي دعمتنا ولجميع الإيطاليين الذين، مثلكم، رافقوني بمحبتهم”.

وأضاف دراغي، قبل شهر من إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة “يحدوني الأمل بأن أي شخص سيتشرف بقيادة البلاد سيتمكن من الحفاظ على روح الجمهورية التي حركت سلطتنا التنفيذية منذ البداية”.

وقال دراغي، الذي حكم البلاد لـ18 شهرا وأضطر لتقديم الاستقالة في 21 تموز/يوليو الماضي بعد انهيار الائتلاف الحكومي، “أنا على قناعة بأن الحكومة المقبلة، مهما كان لونها السياسي، ستكون قادرة على تجاوز الصعوبات التي تبدو مستعصية اليوم، كما تغلبنا عليها العام الماضي. إيطاليا ستنجح أيضا هذه المرة”.