إيطاليا: 112 وفاة جديدة بسبب كوفيد وتسجيل أكثر من 25 ألف إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بمستجدات الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الاربعاء (24 آب/أغسطس) تسجيل 112 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و25 ألفا و389 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وبأرقام اليوم يرتفع إجمالي وفيات كوفيد-19 منذ تفشي العدوى في إيطاليا إلى 175 ألفا و43.

الوفيات المعلنة أمس الثلاثاء كانت 134 وفاة والاصابات 35 ألفا و360 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة، انخفض عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات اليوم بواقع 15مريضا ليتراجع إلى 239، كما وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (208 حالة أقل) لتصل إجمالا إلى 6 آلاف و170.

وتراجعت نسبة الحالات الإيجابية مقارنة بعدد الاختبارات إلى 14,6 في المئة بعد أن كانت أمس 17 في المئة.

الحصيلة الاجمالية للمتعافين من الجائحة تبلغ 20 مليونا و818 ألفا و775، إثر تسجيل 49 ألفا و555 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في إيطاليا منذ بداية الازمة الصحية، بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الإيجابية، يقدر عددهم اليوم بـ21 مليونا و721 ألفا و630.