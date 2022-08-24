الجنرال ديفيد بتريوس: أوكرانيا بدأت تأخذ زمام المبادرة الاستراتيجية في الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار الرئيس الاسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي. آي. إيه) ، الجنرال ديفيد بتريوس إلى أنه، بعد ستة أشهر من الصراع “يبدو الآن ولأول مرة أن الأوكرانيين أخذوا زمام المبادرة بشكل استراتيجي، باستخدام أنظمة الصواريخ الأمريكية المتعددة والأسلحة الأخرى التي قدمها الحلفاء الغربيون مع آثار مدمرة”.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) إلى أن الجيش الاوكراني “يستهدف بدقة الذخيرة الروسية ومستودعات الوقود ومقار القوات الروسية ومناطق إعادة التنظيم في محيط وشرق خيرسون. وفي الآونة الأخيرة، استخدموا مجموعة متنوعة من الأنظمة لمهاجمة القواعد” الروسية.

وقال الجنرال الأمريكي “صحيح أن الروس اقتحموا معقل ماريوبول وسيطروا على لوغانسك أوبلاست “، ولكنهم “منذ ذلك الحين، قبل شهرين تقريبًا، سيطروا على القليل جدًا من الأراضي في دونيتسك وتم طردهم من ضواحي ميكولايف وتم وضعهم في حالة دفاعية في منطقة خيرسون، على الجانب الغربي من نهر دنيبرو في الجنوب”.

ووفق بتريوس، فإن هدف كييف “يبدو أنه اجبار الروس على نقل القواعد اللوجستية والقيادة والقواعد الجوية إلى أبعد من ذلك، إلى خلف الخطوط الأمامية أو حتى إلى روسيا فيما يتعلق بمدارج الطيران. هذا يجعل دعم قواتهم على خط المواجهة أكثر صعوبة”.