ترحيب أوروبي بـ”تهدئة الوضع” في العراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ب روكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بالخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها في العراق “لتهدئة الوضع”، وحث في مذكرة صدرت عن دائرة العمل الخارجي للمفوضية “جميع الأطراف على حل أي خلافات من خلال الحوار السياسي وضمن الإطار الدستوري”.

وأشارت المذكرة إلى أن “الاتحاد الأوروبي يؤكد على أن المؤسسات القضائية يجب أن تكون قادرة على أداء وظائفها دون ضغوط خارجية”.

ونوهت بأنه “في حين أن الحق في الاحتجاج السلمي ضروري للديمقراطية، يجب أن تعمل جميع القوانين ومؤسسات الدولة لخدمة الشعب العراقي”.

وخلصت المذكرة إلى أن “العراق بحاجة إلى حكومة ذات تفويض دستوري لمواجهة التحديات العديدة التي يواجهها. وهذا ضروري أيضا للتعاون مع المجتمع الدولي”.

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد علق عمله أمس الثلاثاء وذلك بعد اعتصام مناصرين للتيار الصدري أمام مقره مطالبين بحل البرلمان لتجاوز حالة الشلل التي تنتظم البلاد وعدم التوافق على تشكيل حكومة جديدة منذ انتخابات شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي البرلمانية.