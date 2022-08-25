سياسي إيطالي يدعو لتعليق الحملة الانتخابية بسبب أسعار الغاز القياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا زعيم حزب (التحرك) كارلو كاليندا القوى السياسية إلى تعليق حملاتها الانتخابية من أجل مواجهة الارتفاع القياسي لأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا.

وكتب كاليندا، الذي شغل في السابق منصب وزير التنمية الاقتصادية، في تغريدة الخميس على منصة (تويتر) “نحن في حالة طوارئ وطنية”، و”على القوى السياسية أن تعلق الحملة الانتخابية وتعلن استعدادها لدعم خطة الحكومة، بما في ذلك إقامة منشأة لإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية وزيادة عجز الموازنة العامة”. وقال “هناك حاجة إلى 10 مليارات لدعم الشركات و30 مليارًا للأسر”.

وأضاف كاليندا “أصبحت حكومة ماريو دراغي مقيّدة الايدي”، أي حكومة تصريف أعمال منقوصة الصلاحية “بفضل ماتيو سالفيني وسيلفيو برلسكوني وجوزيبي كونتي” وهم قادة الأحزاب الثلاثة التي رفضت التصويت على الثقة بالحكومة وأجبرت دراغي على تقديم الاستقالة في 21 تموز/يوليو الماضي.

ويتحالف كاليندا مع ماتيو رينزي، كلاهما منشقان عن الحزب الديمقراطي، في ائتلاف محسوب على تيار الوسط لخوض انتخابات 25 أيلول/سبتمبر القادم.