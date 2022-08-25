دي مايو: الاوكرانيون يدافعون عن حرية أوروبا بأسرها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى أن الأوكرانيين “لا يدافعون عن حريتهم فقط، لكنهم يدافعون عن حرية أوروبا بأسرها، إنهم يدافعون عنّا، نحن الأوروبيون”.

وجاء تصريح دي مايو خلال جولة الخميس في بلدة إيربين بضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: “ساعدوا هذا الشعب وقدموا له كل مساعدة ممكنة للدفاع عن نفسه من الغازي وهو روسيا”.

وقال “لقد اخترنا نحن، الحكومة الإيطالية، الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني وإلى جانب هذه الدولة ذات السيادة التي لها كل الحق في الدفاع عن سيادتها وسلامتها. وفي الدفاع عن أوروبا لا يسعنا إلا أن نشجعهم على الاستمرار” في ذلك.