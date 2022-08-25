دي مايو من كييف: ينبغي وقف هذه الحرب والسعي للسلام بكل قوتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الخميس على أنه “ينبغي وقف هذه الحرب الشنيعة على الفور وأن نسعى للسلام بكل قوتنا”.

وعرض وزير الخارجية الايطالي، في منشور على (فيسبوك) صورا للدمار في بلدة إربين بضواحي العاصمة كييف التي يزورها اليوم، وقال: “موت وفظاعة. مدن مدمرة سويت بالأرض. هذه هي الحقيقة. الحرب حقيقية، انظروا إلى هذه الصور. كل من يقلل من شأن ذلك هو متواطئ في المجزرة”.

وأضاف: “لا يمكننا تجاهل صرخة ألم شعب شجاع، لم يتخل عن الدفاع عن نفسه والدفاع عنّا”، مجددا التأكيد على استمرار بلاده في “دعم الشعب الاوكراني”.