الحزب الديمقراطي الإيطالي لا يستبعد الحوار مع حركة خمس نجوم بعد الانتخابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-لم يستبعد الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي، إنريكو ليتّا إطلاق طاولة حوار مع حركة خمس نجوم بعد إعلان نتائج انتخابات 25 أيلول/سبتمبر البرلمانية.

ووفق آخر استطلاعات نوايا التصويت، لا يزال تحالف يمين الوسط، بقيادة حزب جورجا ميلوني (إخوة إيطاليا)، متقدما على يسار الوسط بـ16 نقطة.

وقال ليتا في تصريحات إذاعية، ردا على سؤال حول إمكانية الحوار مع حركة خمس نجوم بعد التصويت لمنع تشكيل حكومة يمينية؟، “لا أجد صعوبة في القول أنه من جانبنا الحوار مع جوزيبي كونتي (الرئيس السياسي لخمس نجوم) وكارلو كالندا (الوسط) أسهل بكثير من الحوار مع ماتيو سالفيني وجورجا ميلوني”.

وأضاف ليتّا “لنرى ماذا ستكون نتيجة الانتخابات ومن ثّم سنتحاور مع من سيكون الحوار معه أسهل”، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي رفض تشكيل تحالف انتخابي مع الحركة لأنها ساهمت في إسقاط حكومة ماريو دراغي.

وقال “قضية الحوار ستظهر بعد الاقتراع. ما يهم الآن هي الانتخابات، حيث ستكون المواجهة الأكبر بين يمين الوسط ويسار الوسط”.