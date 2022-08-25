إيطاليا: 84 وفاة بسبب كوفيد وأكثر من 23 ألف إصابة خلال 24 ساعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بمستجدات الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الخميس (25 آب/أغسطس) تسجيل 84 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و23 ألفا و438 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وبأرقام اليوم يرتفع إجمالي وفيات كوفيد-19 منذ تفشي العدوى في إيطاليا إلى 175 ألفا و127.

الوفيات المعلنة أمس الاربعاء كانت 112 وفاة والاصابات 25 ألفا و389 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة، انخفض عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات اليوم بواقع 5 مرضى ليتراجع إلى 234، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (166 حالة أقل) لتتقلص إجمالا إلى 6 آلاف و4.

وارتفعت نسبة الحالات الإيجابية مقارنة بعدد الاختبارات إلى 15,2 في المئة بعد أن كانت أمس 14,6 في المئة.

الحصيلة الاجمالية للمتعافين منذ تفشي الوباء تبلغ اليوم 20 مليونا و858 ألفا و626، إثر تسجيل 39 ألفا و851 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في إيطاليا منذ بداية الازمة الصحية، بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الإيجابية، يقدر عددهم اليوم بـ21 مليونا و745 ألفا و65.