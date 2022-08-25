البابا فرنسيس: لمداواة عالم اليوم نحن بحاجة لقادة يتميزون بالكفاءة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في لقاء مع شبكة المشرعين الكاثوليك الدولية، أشار البابا فرنسيس إلى أنه “إذا أردنا أن نداوي عالمنا، الذي تم اختباره بشدة من خلال التنافس وأشكال العنف التي تنشأ عن الرغبة في الهيمنة بدلاً من الخدمة، فنحن لا نحتاج فقط إلى مواطنين مسؤولين، ولكن أيضًا قادة يتميزون بالكفاءة تحركهم محبة أخوية في المقام الأول إزاء مَن هم في أوضاع حياتية ضعيفة”.

وأضاف البابا، خلال اللقاء الذي جرى الخميس في القصر الرسولي بالفاتيكان “من هذا المنطلق، أشجعكم على بذل جهود متواصلة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل اعتماد سياسات وقوانين تسعى، بروح من التضامن، إلى معالجة العديد من حالات عدم المساواة والظلم التي تهدد النسيج الاجتماعي والكرامة الأصيلة كل الناس”.

وشدد البابا على أن “مستقبلنا المشترك يتطلب بحثا مستمرا عن السلام والذي لا يعني مجرد غياب الحرب”، فـ” السير نحو سلام دائم يستدعي التعاون وخاصة من قِبل مَن لديهم مسؤوليات أكبر، وذلك لتحقيق أهداف هي في صالح خير الجميع. فالسلام ينطلق من التزام دائم بالحوار المتبادل ومن بحث صبور عن الحقيقة ومن الرغبة في وضع الخير الصادق للجماعة قبل الفائدة الشخصية”.