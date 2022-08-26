سالفيني: العقوبات لم تجعل روسيا تجثو على ركبتيها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني الإشارة إلى أن العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا لم تدفع الأخيرة على وقف حربها على أوكرانيا.

وقال سالفيني في تصريح للصحفيين الجمعة من مدينة نابولي “كلما انتهت الحرب مبكرًا كما انخفضت كلفة الكهرباء والغاز بوتيرة أسرع. لقد قرأت هذا بالأمس في مجلة الإيكونوميست، لأنه إذا قال ذلك سالفيني فسيثير مشكلة، ولكن إذا كتبته الإيكونوميست فلا غبار عليه”.

وأضاف سالفيني، الذي ينتمي حزبه لتحالف يمين الوسط، “العقوبات لم توقف الحرب (…) العقوبات لم تجعل روسيا تجثو على ركبتيها. بل على العكس، تخاطر بجثو إيطاليا والدول الأوروبية على ركبتيها”.