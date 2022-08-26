اللجنة العسكرية لحلف الناتو تجتمع بإستونيا أواسط الشهر القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن اللجنة العسكرية للحلف ستجتمع في تالين بإستونيا في الفترة من 16 إلى 18 أيلول/سبتمبر القادم.

وخلال لقاء اللجنة العسكرية، أعلى سلطة عسكرية في الناتو، سيناقش رؤساء أركان الدفاع التطورات الاستراتيجية العسكرية داخل الحلف، وسيتناولون تنفيذ القرارات المتخذة خلال قمة الحلف الأخيرة في مدريد بشأن تعزيز قدرات الردع والدفاع للحلف.

كما سيناقش المؤتمر عمليات حلف شمال الاطلسي الجارية ومهامه وأنشطته بما في ذلك مهمة الناتو في العراق (NMI) وقوة كوسوفو (KFOR) .

ويتضمن جدول الأعمال قضايا أخرى من بينها تعزيز التنوع والابتكار في القوات المسلحة للدول الحليفة، من أجل دعم العمليات متعددة المجالات والتحول الرقمي.

وسيحضر رئيسا أركان الدفاع في فنلندا والسويد لأول مرة اجتماع اللجنة العسكرية.