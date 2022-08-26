وزير الخارجية الاوكراني: خيبة أمل إزاء حديث البابا عن إبنة دوغين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا عن “خيبة أمل شديدة” إزاء كلمات البابا فرنسيس التي “قارنت بشكل غير عادل بين المعتدي والضحية”.

وكان ​البابا، في سياق إدانته للحرب في أوكرانيا، قال خلال لقاء الأربعاء الماضي المفتوح بالفاتيكان، “أفكر في فتاة مسكينة انفجرت بقنبلة كانت تحت مقعد السيارة في موسكو. الأبرياء يدفعون ثمن الحرب”، في إشارة إلى حادثة اغتيال ابنة المفكر الروسي المقرب من الكرملين، ​ألكسندر دوغين.

وجاء حديث كوليبا لدى استدعائه ممثل الكرسي الرسولي في كييف، المونسنيور فيسفالداس كولبوكاس، حسبما أفادت السفارة الأوكرانية لدى الفاتيكان.

وأضاف كوليبا “في الوقت نفسه، إن قرار البابا فرانسيس أن يذكر في سياق الحرب الروسية الأوكرانية وفاة مواطنة روسية على أراضي روسيا، هو أمر لا علاقة له بأوكرانيا “.