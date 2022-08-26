دبلوماسي إيطالي يلتقي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى الأمين العام لوزارة الخارجية الايطالية، إيتوري سيكوي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى روما، شون كرولي.

وأفادت تغريدة لوزارة الخارجية الإيطالية بأنه جرى خلال اللقاء بين الدبلوماسيين، “تبادل مثمر لوجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية الرئيسية الراهنة”.

اللقاء هو الثاني من نوعه هذا الشهر مع القائم بالأعمال المؤقت الجديد في سفارة الولايات المتحدة، الذي وصل إلى روما في تموز/يوليو الماضي.

وقبل نقله إلى روما، عمل كرولي رئيسا لمكتب العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية في مكتب الشؤون الأوروبية والأوراسيين.

ولم تعيّن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سفيرا لها بعد نهاية فترة عمل السفير السابق لويس أيزنبرغ، الذي عينه دونالد ترامب.