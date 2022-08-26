مستجدات كوفيد بإيطاليا: 99 حالة وفاة وحوالي 22 ألف إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بمستجدات الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الجمعة (26 آب/أغسطس) تسجيل 99 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و21 ألفا و998 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وبأرقام اليوم ترتفع حصيلة وفيات كوفيد-19 إلى 175 ألفا و226.

الوفيات المعلنة أمس الخميس كانت 84 وفاة والاصابات 23 ألفا و438 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة، تراجع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات اليوم بواقع 3 مرضى ليصل إجمالا إلى 231، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (177 حالة أقل) لتبلغ في المجموع 5 آلاف و827.

وانخفضت نسبة الحالات الإيجابية مقارنة بعدد الاختبارات إلى 14.8 في المئة بعد أن كانت أمس 15,2 في المئة.

الحصيلة الاجمالية للمتعافين منذ تفشي الوباء تبلغ اليوم 20 مليونا و894 ألفا و12، إثر تسجيل 35 ألفا و386 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في إيطاليا منذ بداية الازمة الصحية، بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الإيجابية، يقدر عددهم اليوم بـ21 مليونا و767 ألفا و60.