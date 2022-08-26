الرئيس السابق لمجموعة إيني: على إيطاليا القلق على أسعار الغاز وليس على الإمدادات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- رأى الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة (إيني) للطاقة، باولو سكاروني، إنه “يتعين على إيطاليا القلق بشأن الزيادة في كلفة الغاز الطبيعي أكثر من الإمدادات”، كما استبعد توافق دول الاتحاد الاوروبي على تحديد سقف للأسعار.

وقال في مقابلة الجمعة مع صحيفة (لا ستامبا) “سقف سعر الغاز بعيد المنال، لأن لا دول الشمال تريده ولا السوق الذي هو المسيطر في النهاية”.

واستبعد سكاروني لجوء موسكو لقطع الامدادات بصورة كاملة، وقال: “خبرتي في العلاقات التجارية مع روسيا علمتني أنها تفعل ما تقوله عادةً. لم تتحدث شركة غازبروم أبدًا عن وقف تام للإمدادات، على الأكثر حدوث انخفاض في التدفقات. لذلك أنا واثق من أنه لا ينبغي على إيطاليا القلق بشأن الإمدادات، بل على الأسعار”.

وثمّن الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة (إيني) عمل وزير الانتقال البيئي روبرتو تشينغولاني، وقال “الحكومة تعمل بشكل جيد لتجديد المخزونات على الرغم مع دفعها ثمنا باهظا للغاية فيما يتعلق بالأسعار. على أي حال، إذا استمرت روسيا في إعطائنا 40 مليون متر مكعب يوميًا اليوم من الغاز وعدم حدوث مشاكل مع الموردين الآخرين، سيمر الشتاء دون قيود معينة. إذا كنت في منصب تشينغولاني لأعددت خطة طوارئ. أعتقد يعمل على ذلك “.