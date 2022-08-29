اليمين الايطالي لا يزال متقدما في نوايا التصويت وحزب ميلوني يحتفظ بالصدارة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهر أحدث استطلاع للرأي مواصلة ائتلاف يمين الوسط في إيطاليا التقدم في نوايا تصويت الناخبين في انتخابات 25 أيلول/سبتمبر البرلمانية المبكرة، بينما لا يزال حزب جورجا ميلوني اليميني (إخوة إيطاليا) على رأس القائمة على مستوى الأحزاب يليه الحزب الديمقراطي في ائتلاف يسار الوسط بفارق 1.4 نقطة.

وحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد Quorum / YouTrend لصالح قناة (سكاي نيوز24) الإخبارية، أعرب 48.5% من الفئة المستطلعة عن الرغبة في التصويت لأحزاب يمين الوسط. وبالتفصيل، يأتي حزب ميلوني على رأس قائمة هذه الأحزاب بنسبة 24.1%، يليه حزب (الرابطة) بقيادة ماتيو سالفيني بنسبة 13.8 وحزب (فورتسا إيتاليا) بزعامة سيلفيو برلسكوني بنسبة 8.7%.

وبناء على الاستطلاع، ينال تحالف يسار الوسط نسبة 29.5% من الأصوات، الذي يقوده الحزب الديمقراطي (22.7%) ويشمل الخضر-اليسار الايطالي (3.2%) وأوروبا+ (2.9%) و(الالتزام المدني) بزعامة وزير الخارجية المنشق عن حركة خمس نجوم، لويجي دي مايو، بنسبة 0.7%.

ويخوض منشقون عن الحزب الديمقراطي الانتخابات في قائمة منفصلة وكذلك حركة خمس نجوم. ويشير الاستطلاع إلى أن الحركة ستنال 11.1% من أصوات الناخبين. أما تحالف القائدين السابقين في الحزب الديمقراطي، ماتيو رينزي (حزب إيطاليا حية) وكارلو كاليندا (حزب التحرك)، المحسوب على الوسط، فسينال 5.3%.