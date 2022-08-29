الاتحاد الأوروبي: أسف شديد لعرقلة روسيا التوافق بشأن مراجعة معاهدة الانتشار النووي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي الاثنين عن “الأسف الشديد” عن عدم التوصل إلى “نتيجة جوهرية” للمؤتمر العاشر للأطراف لمراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بسبب “عدم رغبة روسيا في الانضمام إلى الاجماع”.

وبعد ما يقرب الشهر من المفاوضات لم تتمكن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي في نيويورك من إصدار وثيقة ختامية للمؤتمر بسبب رفض روسيا الإشارة إلى الأوضاع في محطة “زابوريجيا” للطاقة النووية، التي تسيطر عليها في أوكرانيا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه الذي حمل توقيع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إنه “في ظل البيئة الأمنية الراهنة، التي تتسم بتوترات متزايدة الارتفاع جراء العدوان الروسي على أوكرانيا، فضلاً عن أزمات وتحديات خطيرة أخرى، ينبغي بذل جهود متجددة في مجال نزع السلاح (النووي) وعدم الانتشار والسيطرة عليه”. وأضاف البيان “لهذا السبب، نشدد على ضرورة تنفيذ جميع الالتزامات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، والالتزامات التي تم التعهد بها في المؤتمرات الاستعراضية السابقة ، بما في ذلك إحراز تقدم ملموس نحو الهدف النهائي المتمثل في الإزالة الكاملة للأسلحة النووية”.

وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد أشارت في بيان نهاية الأسبوع الماضي إلى أن القرار الروسي “عرقلة توافق الآراء بشأن وثيقة ختامية في ختام المؤتمر” من أجل “منع عبارات اكتفت بالإشارة إلى المخاطر الإشعاعية الجسيمة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا”، كان “هو بالتحديد التحدي الذي دعي المؤتمر لمعالجته”.

وقالت الخارجية الامريكية إن “عدم قبول الاتحاد الروسي لمثل هذه العبارة في مواجهة الإجماع الدولي الساحق يؤكد على ضرورة أن تواصل الولايات المتحدة وغيرها من الدول حث روسيا على إنهاء نشاطها العسكري بالقرب من المحطة وإعادة السيطرة عليها إلى أوكرانيا”.