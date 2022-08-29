فون دير لاين: نعمل على تدخل طارئ وإصلاح هيكلي لسوق الكهرباء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أن الجهاز التنفيذي الأوروبي يعمل على “تدخل طارئ وإصلاح هيكلي لسوق الكهرباء”، مشيرة إلى أن الارتفاع القياسي للأسعار يكشف عن محدودية الهيكل الحالي للسوق الذي تم تطويره في ظروف مختلفة.

وقالت فون دير لاين، في مداخلة الاثنين أمام (المنتدى الاستراتيجي) السنوي بمدينة بليد في سلوفينيا “علينا الاستعداد لقطع كامل محتمل للغاز الروسي”، منوهة بالإجراءات التي تبناها الاتحاد الأوروبي للاستقلال عن موسكو في قطاع الطاقة والتي “ليست سوى خطوة أولى” لإصلاح السوق الأوروبية.

وقالت “نحن ننوّع موردينا بسرعة الضوء. المعروض من الغاز من مصادر غير روسية زاد بمقدار 31 مليار متر مكعب منذ كانون الثاني/يناير من العام الجاري وهذا يعوض التخفيضات الروسية. كما أننا نعمل على تقليص حاجتنا إلى الغاز المستورد بشكل كبير ولهذا فقد طلبنا من الدول الأعضاء خفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15%”.