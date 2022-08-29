إيطاليا: 60 وفاة جديدة بكوفيد وتسجيل 8355 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بمستجدات الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الاثنين (29 آب/أغسطس) تسجيل 60 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و8 آلاف و355 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وبأرقام اليوم يرتفع إجمالي وفيات كوفيد-19 منذ تفشي العدوى في إيطاليا إلى 175 ألفا و407.

الوفيات المعلنة أمس الأحد كانت 41 وفاة والاصابات 17 ألفا و647 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة، لم يسجل عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات ارتفاعا اليوم مقارنة بالأمس حيث ظل في المجموع 229 مريضا، بينما زادت حالات الاستشفاء بالأقسام العامة بثلاثة مرضى لتبلغ إجمالا 5 آلاف و631.

وتراجعت نسبة الحالات الإيجابية مقارنة بعدد الاختبارات إلى 13.3% في المئة بعد أن كانت أمس 15 في المئة.

الحصيلة الاجمالية للمتعافين منذ تفشي الوباء تبلغ اليوم 20 مليونا و970 ألفا و685، إثر تسجيل 19 ألفا و417 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

الإصابات بالفيروس في إيطاليا منذ بداية الازمة الصحية، بمن فيها حالات التعافي والضحايا والحالات الإيجابية الراهنة، تقدر اليوم بـ21 مليونا و814 ألفا و856.