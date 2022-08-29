وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون إنشاء بعثة عسكرية لتدريب الجيش الاوكراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- يجتمع وزراء الدفاع والخارجية في الاتحاد الأوروبي في براغ اليوم وغدًا لمناقشة إنشاء بعثة تدريب عسكرية للقوات الأوكرانية ودراسة الطلبات المقدمة من بعض الأعضاء لوقف منح تأشيرات الدخول للسياح الروس لدول التكتل الموحد.

وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد أعلن في وقت سابق عن اقتراح انشاء بعثة التدريب، ولكنه لم يكشف عن التفاصيل مكتفيا بالقول إن البرنامج التدريبي العسكري لن يتم تنفيذه في أوكرانيا بل في بلدان مجاورة.

كما شدد بوريل على أهمية تأهيل القوات الأوكرانية، وقال “نواجه حربًا تقليدية واسعة النطاق تحشد موارد بالغة الأهمية ومئات الآلاف من الجنود، طال أمدها ويبدو أنه مقدر لها أن تستمر”، وبالتالي “لا تتطلب فقط إمداد معدات عسكرية، ولكن أيضًا التدريب”، على حد وصفه.