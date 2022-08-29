سالفيني: لن أعارض ميلوني رئيسة للوزراء ولكن المعركة لم تحسم بعد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد الأمين العام لحزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني أنه لن يعارض تولي حليفته في ائتلاف يمين الوسط، جورجا ميلوني لرئاسة الحكومة القادمة، إذا نال حزبها العدد الأكبر من الأصوات وفي حال فوز الائتلاف بالانتخابات البرلمانية في 25 أيلول/سبتمبر القادم، كما ترجح آخر استطلاعات لنوايا التصويت.

وقال سالفيني في تصريح للصحفيين الاثنين “لماذا ينبغي علي أن أعارض جورجيا ميلوني رئيسة للوزراء؟ إنها الديمقراطية”، حيث اتفق قادة يمين الوسط، بمن فيهم سيلفيو برلسكوني، على منح الحزب الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات خيار اختيار رئيس الحكومة.

وأضاف سالفيني “بتواضع شديد، أعتقد أن المعركة لم يتم حسمها بعد. لم نفز بأي شيء حتى الآن. من يفوز ويحصل على صوت واحد أكثر من الآخرين يجب أن يكون له الشرف وعبء حكم هذا البلد. إذا كنت أنا، فسيكون ذلك مصدر مشاعر كبيرة بالنسبة لي”.