إيطاليا تعرب عن القلق حيال الاحداث في بغداد وتدعو جميع الأطراف لضبط النفس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت إيطاليا عن “القلق البالغ إزاء الاضطرابات المتواصلة في العاصمة العراقية والتي تسببت أيضًا في وقوع ضحايا وإصابات”، مناشدة في المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء “جميع الأطراف المعنية بضبط النفس لإنهاء التصعيد الخطير دون تأخير”.

ونوهت المذكرة بأن “الحق في التعبير بحرية عن المعارضة لا يمكن أن يتحول إلى عنف وصدامات”، مشيرة إلى “ضرورة أن تعمل جميع المؤسسات التمثيلية بانتظام وفقًا للدستور العراقي والقانون ولمصلحة الشعب بأسره”.

وأضافت “تأمل إيطاليا في استئناف الحوار البناء بين جميع القوى السياسية العراقية حتى تنتهي مرحلة عدم اليقين وفتح مسار يفضي إلى حكومة تحظى بالدعم والاعتراف على نطاق واسع وتوفر الأمن والاستقرار والازدهار للبلاد”.