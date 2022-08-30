غويريني يتابع التطورات بالعراق ويتواصل مع قائد بعثة (ناتو)

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الإيطالية أن وزير الدفاع لورينزو غويريني “يتابع الوضع عن كثب” في العراق وأنه تواصل عبر الهاتف يوم أمس مع الجنرال جوفانّي ماريا إيانّوتشي، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العراق، التي تقودها إيطاليا منذ أيار/مايو الماضي.

وأشارت إلى أن، غويريني الذي يتواجد حاليا في براغ لحضور الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، “على اطلاع دائم بآخر التطورات في الوضع على الأرض، وتلقى تأكيدات بأنه لا توجد أخطار مباشرة على أفراد الكتيبة الإيطالية وبعثة الناتو (إن إم آي)”، وأعرب عن “امتنان الحكومة وجميع الإيطاليين على العمل الدقيق الذي يقومون به من أجل استقرار المنطقة”.

وكان حلف شمال الأطلسي قد أسس بعثته الاستشارية غير القتالية في بغداد في تشرين الاول/أكتوبر 2018 وتكمن مهامها في بناء القدرات ومساعدة العراق في بناء مؤسسات أمنية أكثر استدامة وشفافية وشمولية وفعالية.

وقرر وزراء دفاع الحلف في شباط/فبراير 2021 زيادة توسيع البعثة بناء على طلب من الحكومة العراقية.