البعثة الأممية بالعراق ترحب بـ”الإعلان المعتدل” لمقتدى الصدر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن “الترحيب بالإعلان المعتدل الأخير للسيد مقتدى الصدر”، زعيم التيار الصدري الذي دعا في خطاب أنصاره للانسحاب من أمام مقر البرلمان وإلغاء اعتصامهم.

وكتبت البعثة الأممية اليوم الثلاثاء في منشور على صفحتها في (فيسبوك) “كما قلنا بالأمس: ضبط النفس والتهدئة ضروريان لكي يسود صوت العقل”.

وبدوره، أشار رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي إلى أن “دعوة سماحة السيد مقتدى الصدر الى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي”. وأردف “كلمة سماحته تحمل الجميع مسؤولية اخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والامني والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الازمات”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعرب مساء أمس الاثنين عن “قلقه بشكل خاص بشأن تقارير عن وقوع خسائر بشرية”.

وقد دعا غوتيريش في بيان منسوب إلى المتحدث الرسمي باسمه، ستيفان دوجاريك إلى “التهدئة وضبط النفس” وحث “جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف وتجنّب أي عنف” وعلى “الترفّع عن خلافاتهم والانخراط، دون مزيد من التأخير، في حوار سلمي وشامل بشأن طريقة بناءة للمضي قدماً”.