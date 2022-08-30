سالفيني: لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية نحتاج إلى إعادة فرض المراسيم الأمنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني إنه “لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية نحتاج إلى إعادة فرض المراسيم الأمنية”، التي قدمها عندما كان وزيرا للداخلية في حكومة جوزيبي كونتي الأولى (تحالف حركة خمس نجوم-حزب الرابطة) وخضعت لتعديلات في حكومة كونتي الثانية (تحالف خمس نجوم-الحزب الديمقراطي).

وقال سالفيني للصحفيين اليوم الثلاثاء على هامش زيارة لبلدة (كالتانيسيتا) بإقليم صقلية ضمن حملته الانتخابية، ردا على سؤال حول مقترح الحصار البحري للتصدي للهجرة غير النظامية المقدم من حليفته في إئتلاف يمين الوسط، جورجا ميلوني، “لسنا بحاجة إلى ابتكار أي شيء جديد”. وأضاف “المراسيم الأمنية يمكن إعادة تنشيطها في عشر دقائق في أول اجتماع لمجلس الوزراء (للحكومة القادمة) ولا تكلف خزانة الدولة يوروًا واحدًا”.

وتضمنت ما يسمى بـ”مراسيم سالفيني الأمنية” في الجزء الخاص بمكافحة الهجرة غير النظامية غرامات مالية كبيرة على المنظمات العاملة في مجال الإنقاذ بالبحر في حالة رسو سفنها الناقلة للمهاجرين على سواحل إيطاليا، وكذلك إلغاء منح تصاريح الإقامة للمهاجرين لأسباب إنسانية.