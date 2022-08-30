غويريني: الأوروبيون متحدون في دعم أوكرانيا ورصد تداعيات الصراع بمنطقة المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-روما- كتب وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني في تغريدة على منصة (تويتر)، في أعقاب الاجتماع غير الرسمي لوزراء الدفاع الأوروبيين في براغ اليوم الثلاثاء: “متحدون في دعم أوكرانيا ورصد تداعيات الصراع في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة”.

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع سلط الضوء على “الانعكاسات المحتملة (للحرب) على الأمن في غرب البلقان وليبيا والساحل ومالي”.

وفي سياق متصل، أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أن وزراء دفاع الدول الأعضاء في التكتل الموحد وافقوا على “بدء العمل لتحديد معايير مهمة التدريب الأوروبية للقوات الأوكرانية”، منوها بأنه “لا تتخذ قرارات في الاجتماعات غير الرسمية” وأن المسألة تتعلق بعمل “تحضيري”.