مستجدات كوفيد بإيطاليا: تسجيل 98 حالة وفاة و31 ألف إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بمستجدات الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الثلاثاء (30 آب/أغسطس) تسجيل 98 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و31 ألفا و88 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وبأرقام اليوم يرتفع إجمالي وفيات كوفيد-19 منذ تفشي العدوى في إيطاليا إلى 175 ألفا و505.

الوفيات المعلنة أمس الاثنين كانت 60 وفاة والإصابات 8 آلاف و355 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة، تراجع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات بواقع 3 مرضى لينخفض في المجموع إلى 226 مريضا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (204 مريضا أقل) لتبلغ إجمالا 5 آلاف و427.

وارتفعت نسبة الحالات الإيجابية مقارنة بعدد الاختبارات إلى 14.9% بعد أن كانت أمس 13.3% في المئة.

الحصيلة الاجمالية للمتعافين منذ تفشي الوباء تبلغ اليوم 21 مليونا و10 آلاف و197، إثر تسجيل 39 ألفا و512 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

الإصابات بالفيروس في إيطاليا منذ بداية الازمة الصحية، بمن فيها حالات التعافي والضحايا والحالات الإيجابية الراهنة، تقدر اليوم بـ21 مليونا و845 ألفا و943.