ميلوني: لن أتخلى عن دوري كأم إذا أصبحت رئيسة للوزراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) القومي اليميني جورجا ميلوني المقدرة على التوفيق بين دور الام ورئاسة الحكومة القادمة في حال تصدر حزبها وائتلاف يمين الوسط لانتخابات 25 أيلول/سبتمبر البرلمانية المبكرة، كما تشير استطلاعات نوايا التصويت.

وقالي ميلوني، في مقابلة مع أسبوعية إيطالية “إذا أصبحت رئيسة للوزراء، فلن أتخلى عن أي شيء يتعلق بابنتي جينيفرا، البالغة من العمر 6 سنوات”. وأضافت “النساء ينظمن أنفسهن دائمًا. انظر إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، التي لديها سبعة أطفال، أو روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، التي تقوم بتربية أربعة أولاد”.

وقالت ميلوني، التي من بين النساء القلائل اللائي يقمن بدور قيادي في المشهد السياسي الإيطالي، “النساء في (تيار) اليمين يفسرن المساواة بين الجنسين على أنها تحد وليس تنازلا من الرجال. لم أقبل أبدًا مبدأ تلقي معاملة مختلفة كوني امرأة، لأنني أريد أن أحقق أهدافي بفضل مهاراتي وليس بسبب الجنس. وأيضًا لأنني مقتنعة بأن المرأة تتميز بمهارات يمكن أن تحدث فرقًا”.