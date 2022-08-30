سالفيني يعد بنقل السفارة الإيطالية بإسرائيل للقدس حال فوزه بالانتخابات البرلمانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تعهد زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها إذا فاز تحالف يمين الوسط في انتخابات 25 أيلول/سبتمبر القادم البرلمانية.

وفي مقابلة مع صحيفة (إسرائيل هايوم)، قال سالفيني ردا على سؤال حول نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس “بكل تأكيد. لقد أعطيت كلمتي: أنا ملتزم تمامًا تجاه شعب إسرائيل”، ولكنه أشار إلى أن المسألة تتطلب موافقة حلفائه في ائتلاف يمين الوسط.

كما أكد سالفيني حق الإسرائيليين في الدفاع عن أنفسهم من إيران، وقال “إن ديمقراطية مثل إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها من أي تهديد لوجودها وحريتها”، بينما “تواصل إيران تنفيذ سياسة خطرة بشأن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط “.

وحول فرضية تأثير روسي على الانتخابات الايطالية، شدد سالفيني على أن الإيطاليين “هم من سيدلون بأصواتهم”، متهما قادة اليسار بالحديث عن نفوذ روسي مزعوم لأنهم “يبحثون عن ذريعة كونهم يعلمون من سيفوز”. وأضاف “كما في إسرائيل، التصويت في إيطاليا سيكون حرا وشفافا”.