إيطاليا تعلن إطلاق مفاوضات حصرية مع دلتا واير فرانس لبيع شركة الطيران إيتا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية أنها ستطلق مفاوضات حصرية اليوم الأربعاء مع كونسورتيوم يشمل صندوق الاستثمار الأمريكي (سيرتاريس) وشركتي الطيران (دلتا ايرلاينز)، و(اير فرانس-كيه إل إم) للاستحواذ على غالبية أسهم شركة (إيتا إيروايز) التي قامت على أنقاض الناقل الوطني السابق (أليتاليا).

ويأتي هذا الإعلان على خلاف التوقعات حيث كان كونسورتيوم شركة (إم.إس.سي) للشحن البحري وشركة الطيران الألمانية (لوفتهانزا الألمانية) يعتبر-وفق الاعلام الإيطالي- الأكثر حظوظا للفوز بالصفقة.

ولم تعلن السلطات الايطالية تفاصيل العرض الأمريكي الفرنسي-الهولندي، إلا أن صحيفة (إل صولي 24) المعنية بالشؤون الاقتصادية أفادت بأن وزارة المالية تسعى للاحتفاظ بما لا يقل عن 40٪ من أسهم (إيتا إيروايز) وبصلاحية تعيين رئيس الشركة فضلا عن الكلمة العليا فيما يختص بـ”خيارات استراتيجية”.

وحسب البيان الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد، فإن عرض هذا الكونسورتيوم هو الأكثر انسجاما مع الأهداف التي حددها المرسوم الحكومي الخاص بـ(إيتا إيروايز).

وأضاف البيان أنه في نهاية المفاوضات الحصرية سيتم توقيع الاتفاقيات الملزمة فقط في حالة وجود محتوى مرضٍ تمامًا للمساهمين العامين.