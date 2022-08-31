دراغي: غورباتشوف ميّز التاريخ الحديث لروسيا وأوروبا والعالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، الذي توفي أمس عن 91 عاما، بأنه “ميّز التاريخ الحديث لروسيا وأوروبا والعالم”.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي في بيان الأربعاء إلى أن غورباتشوف “بعد حياة (طويلة) في الحزب الشيوعي، أنهى تجربة الاتحاد السوفييتي بشجاعة وتصميم وحاول بناء موسم جديد من الشفافية والحقوق والحرية”.

وقال دراغي إن “رغبة غورباتشوف في السلام ومعارضته للرؤية الإمبريالية لروسيا أكسبته جائزة نوبل”، فـ”هذه رسائل آنية أكثر من أي وقت مضى أمام مأساة غزو أوكرانيا”.

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