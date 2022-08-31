كونتي: هزيمة اليمين الإيطالي بالحديث عن البرامج وليس عن خطر الفاشية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، رئيس الوزراء السابق، جوزيبّي كونتي أنه من الممكن هزيمة اليمين في انتخابات 25 أيلول/سبتمبر البرلمانية المبكرة بالحديث عن “البرامج وليس عن خطر عودة الفاشية”، في إشارة إلى الجذور الفاشية لحزب (إخوة إيطاليا) بقيادة جورجا ميلوني الذي يتصدر نوايا التصويت في الاستطلاعات.

وقال رئيس الحركة، التي لم تتحالف مع الحزب الديمقراطي بسبب رفض الأخير، خلال مؤتمر صحفي في مدينة ريميني، “بالطبع، يمكن التغلب على اليمين إذا طرحنا خطابا ليس مبنيا على شعارات أو مهارات التواصل الإعلامي (مع الناخبين) بل فحص البرامج الانتخابية. وصفات اليمين (لحكم البلاد) ليست كافية وغير مناسبة… إنه يمين أظهر فكرة سيئة عن المصلحة الوطنية، والتي لا يمكن اختزالها في الحصار البحري” لصد تدفقات الهجرة أو رفض خطة التعافي والصمود الوطنية. المصلحة الوطنية لا تعني إعاقة خطة التطعيم أثناء الجائحة”.