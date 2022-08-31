ماتّاريلا: غورباتشوف أثر بعمق في التوازن العالمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس جمهورية إيطاليا سيرجو ماتّاريلا إنه “بوفاة ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف ترحل شخصية أثرت بعمق في التاريخ الأوروبي والتوازن العالمي في الجزء الأخير من القرن العشرين”.

وأضاف ماتاريلا، في بيان غداة الإعلان عن وفاة الزعيم السوفياتي السابق “غورباتشوف كان رجل دولة متميز. منذ لحظة انتخابه لقيادة الاتحاد السوفياتي، حرّك غورباتشوف آمالا مهمة للغاية للتغيير في الداخل والخارج. لقد سعى بإصرار إلى تحقيق هدف تحسين الظروف المعيشية لمواطنيه والانفتاح على المجتمع الدولي”.

ورأى رأس الدولة الإيطالية أنه “لم يكن من الممكن تصور آفاق السلام والتعاون (حينها) بدون مساهمته الأساسية، كما تم الاعتراف بذلك لاحقًا بمنحه جائزة نوبل للسلام “.

وأشار ماتّاريلا إلى أنه “في غورباتشوف تعايش التعلق الصادق بالجذور والقدرة على الاستماع وفهم أسباب الآخرين مع شجاعة الوعي بأن الحفاظ على السلام يمثل أعلى قيمة وحجر أساس لبناء عالم أفضل للجميع. الامتنان تجاهه كبير وخاصة من جانب الأوروبيين”.