وزير الخارجية الاوكراني: دعم أوروبي حتى النصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم بلاده “طالما كان ذلك ضروريا للنصر”.

وأشار كوليبا في تغريدة على منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعي إلى أنه التقى، على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في براغ، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية جوزيب بوريل، واصفا الأخير بأنه “أظهر قيادة قوية منذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا”.

وبدوره، أعلن بوريل أن اللقاء كان “لتبادل الآراء بشأن آخر التطورات على الأرض والخطوات التالية التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا ومواجهة العدوان الروسي الوحشي”، مؤكدا مواصلة “الوقوف مع أوكرانيا على طول الطريق”.