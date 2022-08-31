البابا يبدي القلق حيال التطورات الأخيرة في بغداد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب البابا فرنسيس عن القلق حيال التطورات الأخيرة في بغداد، حيث أسفرت الاشتباكات في المنطقة الخضراء ومحيطها خلال اليومين الماضيين عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة العشرات.

وقال البابا في ختام مقابلته العامة الأسبوعية المفتوحة الأربعاء “أتابع بقلق أحداث العنف التي وقعت في بغداد خلال الأيام الماضية. لنصل إلى الله سائلين إياه أن يمنح الشعب العراقي هبة السلام”.

وأضاف الحبر الأعظم: “لقد فرحتُ العام الماضي بزيارة العراقيين، ولمست عن كثب الرغبة الكبيرة في العودة إلى الحياة الطبيعية والتعايش السلمي بين مختلف الجماعات الدينية التي تكون المجتمع العراقي”، مؤكدا أن “الحوار والأخوة هما الدرب الواجب اتباعها من أجل مواجهة الصعوبات الراهنة والتوصل إلى الهدف المنشود”، حسبما نقل عنه الموقع الاعلامي للفاتيكان.