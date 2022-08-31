الوضع الوبائي لـ كوفيد بإيطاليا: 90 وفاة جديدة و21917 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بمستجدات الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الاربعاء (31 آب/أغسطس) تسجيل 90 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و21 ألفا و817 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وبأرقام اليوم يرتفع إجمالي وفيات كوفيد-19 منذ تفشي العدوى في إيطاليا إلى 175 ألفا و595.

الوفيات المعلنة أمس الثلاثاء كانت 98 وفاة والإصابات 31 ألفا و88 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة، انخفض عدد مرضى وحدات العناية الفائقة إلى 213 بعد خروج 13 مريضا منها، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (336 مريضا أقل) لتبلغ إجمالا 5 آلاف و91.

وتراجعت نسبة الحالات الإيجابية مقارنة بعدد الاختبارات إلى 13% بعد أن كانت أمس 14,9% .

الحصيلة الاجمالية للمتعافين منذ تفشي الوباء تبلغ اليوم 21 مليونا و46 ألفا و229، إثر تسجيل 36 ألفا و32 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

الإصابات بالفيروس في إيطاليا منذ بداية الازمة الصحية، بمن فيها حالات التعافي والضحايا والحالات الإيجابية الراهنة، تقدر اليوم بـ21 مليونا و867 ألفا و757.