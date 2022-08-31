بوريل: توافق أوروبي بشأن التعليق الكامل لاتفاقية تسهيل التأشيرة مع روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية جوزيب بوريل توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن التعليق الكامل لاتفاقية تسهيل التأشيرة لعام 2007 الموقعة مع روسيا.

وأشار بوريل، في اعقاب الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول التكتل الموحد الأربعاء في براغ، إلى أنه “منذ منتصف تموز/يوليو، شهدنا زيادة كبيرة في العبور من روسيا إلى الدول المجاورة” الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن ذلك أصبح يشكل “خطرًا أمنيًا على هذه الدول”. وأردف “بالإضافة إلى ذلك، رأينا العديد من الروس يسافرون للترفيه والتسوق، كما لو لم تكن هناك حرب مستعرة في أوكرانيا”.

وقال بوريل “هناك فهم مشترك” بأن تعليق الاتفاقية مع روسيا “سيسمح بمنح التأشيرات على أساس فردي بعد إجراء تقييم شامل لكل حالة فردية، وخاصة لمجموعات محددة من الأشخاص”. وقال “لا نريد أن نفصل أنفسنا عن أولئك الروس الذين يعارضون الحرب في أوكرانيا. لا نريد عزل أنفسنا عن المجتمع المدني الروسي”.

كما أعلن منسق السياسة الخارجية للتكتل الموحد توافق رؤساء الدبلوماسية الاوروبيين على “عدم الاعتراف بجوازات السفر الصادرة عن السلطات الروسية في الأراضي المحتلة بأوكرانيا”.

وسيؤدي تعليق الاتفاقية إلى جعل إجراءات الحصول على التأشيرة أكثر تعقيدًا وتكلفة فضلاً عن إطالة الوقت.