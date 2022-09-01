اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا الاثنين القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي أن الاجتماع الثامن لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا سينعقد في بروكسل يوم الاثنين القادم.

ووفق مذكرة صدرت بهذا الصدد، سيرأس الاجتماع رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، بينما سيترأس الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل وفد الاتحاد الأوروبي.

سيناقش مجلس الشراكة “جدول الأعمال الثنائي بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، ولا سيما تنفيذ اتفاقية الشراكة وحالة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، فضلا عن دعم الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب العدوانية الروسية وكذلك طلب أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي”.

وفي جلسة خاصة، سيتبادل ممثلو الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وجهات النظر حول “الوضع في أعقاب الحرب العدوانية الروسية، بالإضافة إلى القضايا العالمية والإقليمية” ذات الصلة.